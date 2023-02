Agnelli: «Superlega? Sotto sotto c’è entusiasmo, ma la UEFA»

Agnelli: «All’Uefa non interessano i problemi dei club. Premier? Una minaccia». L’intervista all’ex presidente della Juventus

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha concesso un’intervista al Telegraaf in cui ha parlato del tema Superlega.

QUESTIONE SUPERLEGA – «Sotto sotto c’è abbastanza entusiasmo per le iniziative dei nuovi campionati tra molti club, ma anche tra i giocatori, il pubblico, le società televisive, le parti commerciali e gli investitori. L’Ajax è diventata campione d’Olanda nel 2019, ha vinto la coppa, il Johan Cruijff Shield e ha giocato le semifinali di Champions League. Due mesi dopo, il club avrebbe potuto essere eliminato nel turno preliminare della nuova Champions League. Ecco perché sono a favore di un sistema di leghe nel massimo calcio europeo con opportunità finanziarie e sportive per ogni club. Continueranno a guardare il calcio internazionale nei Paesi Bassi se Ajax, Feyenoord o PSV non avranno mai la possibilità di vincere o addirittura partecipare? Da qui un’altra competizione europea con varie divisioni con uno schema di promozioni e retrocessioni. A condizioni che offrano pari opportunità ai club. Penso a sessanta o ottanta club in tutta Europa».

ATTACCO ALL’UEFA – «A loro non interessano i problemi dei club. Come governanti, vogliono mantenere tutto com’era, ogni cambiamento è contrastato. Ecco perchè il sistema non è a prova di futuro».