Agente Donnarumma: «Milan come il primo amore, non si dimentica mai. Poi il lavoro certe volte…». Le ultimissime notizie

Su Radio CRC è intervenuto Vincenzo Raiola, agente del portiere del Manchester City Gianluigi Donnarumma, che ha toccato anche l’argomento Milan. Le sue parole, riportate dall’emittente, hanno riacceso i sentimenti legati al passato del portiere con i colori rossoneri.

Raiola ha usato una metafora molto efficace per descrivere il legame tra il suo assistito e il Milan: “La prima squadra è come il primo amore, non si dimentica mai”. Un’affermazione che sottolinea come, nonostante il trasferimento in Premier League e il successo ottenuto con il Manchester City, il club rossonero mantenga un posto speciale nel cuore di Donnarumma. Un legame profondo, forgiato da anni trascorsi nel settore giovanile e dall’esordio in prima squadra in tenera età.

L’agente ha poi aggiunto un tocco personale, menzionando anche il forte legame di Donnarumma con il Napoli. “Anche io a 10 anni giocavo allo Stadio Maradona”, ha raccontato Raiola, evidenziando le radici partenopee del portiere. Un argomento di famiglia, come ha specificato, che porta con sé grande stima per la squadra e la città.

Le dichiarazioni di Raiola, pur non aprendo a scenari di mercato immediati, hanno il sapore di un omaggio a due squadre importanti nella vita di Gianluigi Donnarumma. Le parole dell’agente, infatti, si soffermano più sul lato emotivo e sul ricordo che su una possibile trattativa, lasciando intendere che il passato, specialmente quello rossonero, resta un capitolo indelebile nella carriera del portiere. L’amore per il Milan e la stima per il Napoli si uniscono, quindi, a un presente da protagonista in Premier League, a riprova di una carriera che continua a evolversi e a lasciare il segno.