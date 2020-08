Agard: «Strano non avere spettatori, ma la dirigenza ci ha dato spirito»

La giocatrice del Milan Laura Agard ha commentato la vittoria rossonera alla prima di campionato contro la Florentia

Laura Agard, difensore del Milan, ha commentato ai microfoni di Milan Tv la vittoria delle giocatrici di Ganz contro la Florentia. Queste le sue parole:

«Abbiamo lavorato tutte assieme per difendere e per prendere questi 3 punti. E’ stato importante anche non prendere gol contro una buona squadra. Penso che ogni anno ci sono piccole squadre con cui non sarà facile, e quindi bisogna lavorare. E’ strano non avere spettatori, ma vedere la dirigenza in tribuna ci ha dato spirito».