Adli, incontro con l’ex Milan: rimpatriata in Arabia – FOTO

Adli ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, il centrocampista algerino si è incontrato con un ex compagno

Una foto e la conferma che le strade di due ex Milan si sono incrociate nuovamente, ma questa volta a migliaia di chilometri da Milano. Yacine Adli e Theo Hernandez, entrambi protagonisti dell’ultima sessione di calciomercato e finiti in Arabia Saudita, si sono incontrati e hanno immortalato il momento con uno scatto postato da Adli sul suo profilo Instagram. Un’immagine che ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando curiosità tra i tifosi.

L’addio al Milan e il nuovo capitolo in Arabia Saudita

Yacine Adli, il centrocampista francese con un’innata eleganza nel tocco palla, aveva lasciato i rossoneri dopo una stagione altalenante, in cerca di un ruolo più centrale in un altro campionato. La sua scelta è ricaduta sulla Saudi Pro League, che nell’ultima estate ha accolto numerosi talenti da ogni parte del mondo. Lo stesso percorso è stato intrapreso da Theo Hernandez, il terzino sinistro noto per le sue straordinarie incursioni offensive e per la sua velocità supersonica.

La partenza di Theo Hernandez, in particolare, ha rappresentato un addio doloroso per il Diavolo, che ha dovuto salutare uno dei suoi pilastri e uno dei giocatori più amati dalla tifoseria. Tuttavia, anche lui ha scelto di intraprendere questa nuova avventura, accettando la sfida del calcio arabo.

Un legame che resiste alla distanza

La foto pubblicata da Adli non è solo una testimonianza del loro incontro, ma anche un simbolo del legame che i due giocatori hanno mantenuto nonostante il trasferimento. I due si sono ritrovati in un campionato nuovo, con culture e stili di vita diversi, e l’immagine conferma come l’amicizia nata nello spogliatoio del Milan non si sia affievolita con la distanza.

Questo scatto offre un’altra prospettiva sulle dinamiche del calciomercato contemporaneo, che sempre più spesso vede i giocatori scegliere nuove frontiere calcistiche. La presenza di due ex giocatori del Milan, uniti da un passato comune, è un’ulteriore dimostrazione di come la Saudi Pro League stia diventando un polo di attrazione per i talenti di tutto il mondo.