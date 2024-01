Adli a Sky: «Primi mesi difficili nel nuovo ruolo ma sono sulla strada giusta. Spingiamo tutti nella stessa direzione»

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni

RUOLO – «Per me è un nuovo posto che ho imparato in questa stagione. Avevamo bisogno di tempo, di imparare delle cose, ma sono sulla strada giusta. Dopo i primi 5 mesi un po’ difficili penso di essere sulla strada giusta. Giocare ti dà ritmo e la possibilità di trovarti in modo diverso in campo».

GRUPPO – «Prima voglio dare tutto per questa società. Con i miei compagni abbiamo un gruppo fantastico, in campo e fuori. Voglio dare tutto per questo gruppo».

GIOVANI – «Anche il progetto della società è puntare sui giovani ma abbiamo anche giocatori di esperienza. Dobbiamo spingere tutti nella nostra direzione».

IBRAHIMOVIC – «Niente di speciale, è uno in più per noi. Porta il suo carisma, è un leader. Fa il suo, non si mette troppo avanti. La sua presenza dà un aiuto, non parla troppo, è qua per aiutare il gruppo».