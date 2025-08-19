Adli, il Sassuolo ci prova: lui prende tempo. Aspetta offerte. La situazione

Adli, il Sassuolo spinge per acquistarlo. Il centrocampista aspetta altre offerte

Il mercato del Milan entra nel vivo anche per quanto riguarda le uscite, con il centrocampista francese Yacine Adli che si trova al centro di un potenziale trasferimento. L’ex giocatore del Bordeaux, noto per la sua visione di gioco e la sua tecnica raffinata, non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, celebre per il suo pragmatismo e per il suo approccio tattico rigoroso, non è convinto delle qualità del giocatore e avrebbe dato il via libera per la sua cessione.

Il corteggiamento del Sassuolo e le preferenze del giocatore

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Sassuolo si è fatto avanti con una concreta offerta per assicurarsi le prestazioni di Adli. Il club emiliano, da sempre attento a valorizzare giovani talenti, vedrebbe nel centrocampista un rinforzo ideale per la propria mediana. Tuttavia, al momento, un accordo tra le due società non è stato ancora raggiunto. A complicare la trattativa c’è anche la volontà del giocatore stesso. Adli non sembra infatti pienamente convinto della destinazione e preferirebbe attendere altre proposte.

Il centrocampista francese, che ha sempre manifestato un forte legame con il calcio d’oltralpe, spera in un’offerta dalla Ligue 1, un campionato che conosce bene e in cui potrebbe ritrovare la continuità di gioco persa a Milano. Allo stesso tempo, si guarda con interesse anche all’emergente campionato dell’Arabia Saudita, che negli ultimi anni ha attratto numerosi calciatori di alto livello con offerte economiche molto allettanti.

Un futuro lontano dal Diavolo?

La situazione di Adli rimane fluida e le prossime settimane saranno decisive per definire il suo futuro. La cessione del centrocampista permetterebbe al Diavolo di liberare un posto in rosa e di incassare liquidità da reinvestire sul mercato, magari per un profilo più in linea con le richieste di Allegri. Per Adli, invece, un trasferimento rappresenterebbe l’opportunità di rilanciare la sua carriera e di trovare lo spazio che non ha avuto in rossonero.