Adli: «Ruolo preferito? Preferisco giocare. Mi adatterò a qualsiasi ruolo che l’allenatore deciderà per me». Le parole del nuovo calciatore rossonero

Adli ha parlato ai microfoni di Milan Tv in quale ruolo preferirebbe giocare nella formazione rossonera. Ecco le sue parole:

«Preferisco giocare. Mi adatterò a qualsiasi ruolo che l’allenatore deciderà per me. Io non ho preferenze, ho giocato in tantissime posizioni diverse e questa è una delle mie qualità quindi continuerò a portarla sul campo».