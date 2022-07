Adli: «Quando un club come il Milan ti chiama, tu vuoi giocare in club». Le parole del nuovo calciatore rossonero

Yacine Adli ha parlato ai microfoni di Milan Tv di quando è arrivata la chiamata del Milan. Ecco le parole del neo-calciatore rossonero:

«Quando un club come il Milan ti chiama, non importa quali giocatori ci sono, tu vuoi giocare in quel club. E’ un grande vantaggio però avere compagni francesi o che parlano la mia lingua. Il Milan è più grande di qualsiasi cosa e tutto quello che volevo era arrivare in questo grande club»