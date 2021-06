Adli più vicino al Milan: ecco la prima offerta rossonera

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, filtra ottimismo per l’arrivo di Adli al Milan

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, filtra ottimismo per l’arrivo di Adli al Milan. Per il classe 2000 francese, in forza al Tolosa, la dirigenza rossonera è pronta a spendere 5 milioni di euro più due di bonus.

La prima offerta, scrive Daniele Longo, sembra non aver soddisfatto pienamente il Tolosa che aspetta un rilancio per il fantasista.