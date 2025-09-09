Adli Milan, stavolta è addio! Fissate le visite mediche, il centrocampista riparte dall’Arabia Saudita

Adli Milan, chiusa definitivamente l’operazione con l’Al Shabab: domani le visite mediche del centrocampista francese

Il mercato estivo del Milan sta per concludersi con la quasi partenza di Yacine Adli. Dopo un’esperienza che non è mai decollata completamente, il centrocampista francese si appresta a lasciare l’Italia per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita, precisamente all’Al Shabab. Questa operazione, sebbene non clamorosa dal punto di vista mediatico, riveste un’importanza strategica per il club rossonero, consentendo una plusvalenza e liberando risorse preziose. La notizia, riportata da diverse fonti tra cui Pietro Mazzara, conferma un epilogo che era nell’aria già da diverse settimane.

La situazione di Adli al Milan era diventata complessa fin dai primi giorni di questa estate. Dopo il suo rientro dal prestito alla Fiorentina, il club rossonero, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con l’avvento del neo direttore sportivo Igli Tare, aveva chiaramente comunicato al giocatore che non rientrava più nei piani futuri. Questa decisione, seppur difficile, è stata presa per consentire al club di proseguire nella sua riorganizzazione tattica e finanziaria. Adli, arrivato dal Bordeaux con grandi aspettative, non è riuscito a conquistare un posto stabile in squadra, complice una concorrenza agguerrita e una difficoltà ad adattarsi pienamente al calcio italiano.

Dettagli dell’operazione e impatto finanziario

La cessione di Yacine Adli si sta concretizzando sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Un importo che, pur non essendo astronomico, permette al Milan di registrare una piccola ma significativa plusvalenza. Questo aspetto è fondamentale per la dirigenza di Via Aldo Rossi, che continua a mostrare grande attenzione alla sostenibilità finanziaria e alla salute dei bilanci. In un’epoca in cui il Fair Play Finanziario impone regole stringenti, ogni operazione in uscita che genera un profitto è vista come un successo gestionale. Il Milan, con il suo nuovo assetto dirigenziale, si conferma un modello di gestione oculata, capace di valorizzare i propri asset e di operare con grande intelligenza sul mercato.

La prossima destinazione: Al Shabab

Per Yacine Adli, il futuro è in Arabia Saudita. Il giocatore è atteso nelle prossime ore a Riad per sottoporsi alle visite mediche di rito. Una volta superate, arriverà la firma ufficiale sul contratto che lo legherà all’Al Shabab, segnando così la fine della sua avventura milanese. L’Arabia Saudita, con la sua Saudi Pro League in forte espansione, è diventata una meta ambita per molti calciatori europei, attratti non solo da ingaggi elevati, ma anche dalla possibilità di essere protagonisti di un progetto calcistico in crescita. Per Adli, questa potrebbe essere l’occasione di rilanciarsi e ritrovare la continuità di gioco che gli è mancata negli ultimi anni.

La cessione di Adli potrebbe rappresentare l’ultimo atto del mercato in uscita del Milan, che si è concentrato sulla razionalizzazione della rosa e sulla liberazione di esuberi. Con questa operazione, il club si prepara a concentrarsi completamente sulla stagione che sta per iniziare, con la consapevolezza di avere una squadra più snella e mirata, pronta a competere su tutti i fronti sotto la guida di Allegri e Tare.