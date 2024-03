Adli a Milan TV: «La storia del Milan è fatta di Champions, possiamo fare qualcosa di grande. Ci vogliamo bene e ciò aiuta...»

Il centrocampista del Milan, Yacine Adli, ha parlato così alla vigilia del match contro lo Slavia Praga per gli ottavi di Europa League

Intervenuto ai microfoni di Milan TV alla vigilia di Milan Slavia Praga, Yacine Adli ha presentato così la gara di domani a San Siro.

LA CARICA DEI TIFOSI – «Per noi è un grande vantaggio, giocare a San Siro è difficilissimo per tutte le squadre. Dobbiamo sfruttare questa opportunità, sappiamo che i tifosi metteranno il fuoco, quindi noi dobbiamo avere un’intensità alta dal primo minuto per fargli capire che sarà una partita tosta per loro».

FARE LA STORIA – «Non lo so se possiamo fare la storia, la storia del Milan è fatta di Champions League. Bisogna essere umili ma possiamo fare qualcosa di grande. Vincere un trofeo non è mai semplice, penso che ci sono delle belle squadre».

COME STO? – «Mi sento bene, credo di esser cresciuto tanto su tanti aspetti, sono un giocatore più completo grazie allo staff. Cerchiamo tutti di aiutare la squadra. Non importa chi gioca, cerchiamo di rimanere ad un alto livello. Anche la nostra relazione ci aiuta, ci vogliamo bene e quando siamo sul campo diamo tutto per gli altri».