Adli Milan, futuro in Arabia Saudita? Trattativa in corso, può firmare con loro nei prossimi giorni

Adli Milan, i rossoneri stanno portando avanti una trattativa con l’Al Shabab: il centrocampista può trasferirsi nei prossimi giorni

Secondo quanto riportato dal profilo X @Turk1gh, il futuro di Yacine Adli potrebbe essere lontano da Milano. Il centrocampista francese, di proprietà del calciomercato Milan, sarebbe finito nel mirino dell’Al Shabab, club dell’Arabia Saudita. Questa notizia sta scuotendo l’ambiente rossonero, data la situazione del giocatore, da tempo ai margini del progetto tecnico e del tutto escluso dalla prima squadra. L’interesse dei sauditi si fa sempre più concreto e la trattativa sembrerebbe ben avviata.

La trattativa: Al Shabab tra il giocatore e il Milan

L’Al Shabab, società di Riyad che vanta già tra le sue fila nomi noti come l’ex Atletico Madrid Yannick Carrasco, sta portando avanti una doppia negoziazione. Da un lato, il club sta trattando direttamente con l’entourage di Yacine Adli per trovare un’intesa sull’ingaggio e sui termini personali. Dall’altro, i sauditi hanno avviato i contatti anche con il Milan, per definire i dettagli del trasferimento. La fonte riferisce di un contatto avvenuto oggi con il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, per accelerare la trattativa. Questo dimostra la serietà dell’offerta e la volontà del club arabo di chiudere l’affare prima della scadenza del mercato saudita, fissata per giovedì 11 settembre.

La situazione di Yacine Adli: fuori dal progetto tecnico di Allegri

La notizia del possibile trasferimento di Adli in Arabia Saudita non sorprende gli addetti ai lavori e i tifosi del Milan. Il giocatore, infatti, è da tempo considerato fuori dai piani del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri. A differenza dei suoi compagni, Adli non ha preso parte agli allenamenti con la prima squadra durante l’intera estate. L’ex giocatore del Marsiglia ha lavorato a parte, allenandosi con il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, sotto la guida dell’allenatore Massimo Oddo. Questa situazione ha reso evidente che il futuro del centrocampista francese non sarebbe stato al Milan in questa stagione, e l’interesse dell’Al Shabab potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutte le parti in causa.

Prospettive future per Adli e il Milan

Un’eventuale cessione di Yacine Adli all’Al Shabab permetterebbe al Milan di alleggerire il monte ingaggi e di fare cassa, monetizzando un giocatore che non rientra più nei piani tecnici. Per Adli, l’esperienza in Arabia Saudita rappresenterebbe una nuova sfida in un campionato in forte crescita, con l’opportunità di trovare continuità e un ruolo da protagonista, lontano dalle pressioni e dalla difficile situazione vissuta in Italia. Il tempo stringe e la negoziazione entra nel vivo: la chiusura del mercato si avvicina e il futuro di Yacine Adli sembra sempre più tingersi dei colori del deserto.