Adli Milan, confermato l'interesse del Torino! Cairo contatta Tare, affare possibile solo se... Ultimissime

Adli Milan, è confermato l’interesse del Torino per il centrocampista francese: affare possibile a queste condizioni

Il calciomercato Milan estivo è in pieno fermento e il futuro di Yacine Adli si delinea sempre più lontano dalla maglia rossonera. Dopo un’ultima stagione trascorsa in prestito alla Fiorentina, il centrocampista francese è rientrato a Milanello, ma la sua permanenza è stata di breve durata. Il nuovo corso del Milan, sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare, ha prontamente comunicato ad Adli che non farà parte dei piani tecnici per la prossima stagione. Una decisione chiara che spinge il giovane talento verso nuove avventure.

Attualmente, l’ex giocatore del Bordeaux è stato aggregato alla formazione Milan Futuro, dove si sta allenando con una professionalità esemplare. Un atteggiamento lodevole, in attesa che si concretizzi un’occasione di mercato che possa soddisfare le sue aspettative e garantirgli un ruolo da protagonista. La sua situazione ha naturalmente attirato l’attenzione di diversi club, ma una delle piste più concrete sembrerebbe condurre al Torino.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, ha inserito il nome di Adli nella sua lista di possibili rinforzi per il centrocampo. L’interesse del Torino è concreto, ma è accompagnato da condizioni ben precise. Vagnati non intende procedere a un acquisto a titolo definitivo; l’unica formula che prenderebbe in considerazione è quella del prestito. Questa opzione si allinea perfettamente con la volontà del Milan di trovare una sistemazione temporanea per il giocatore, senza perdere del tutto il controllo del suo cartellino.

Inoltre, l’eventuale arrivo di Adli al Torino è strettamente legato ad alcune partenze nel centrocampo granata. Nello specifico, il club piemontese dovrà prima cedere uno tra Gaby Ilic e Gaby Tameze. Su Ilic, in particolare, si registra un forte interesse da parte dello Spartak Mosca, un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi a breve liberando un posto nella mediana del Torino. Anche per Tameze, ci sono segnali di un possibile trasferimento, con la Cremonese che starebbe monitorando attentamente la situazione. Solo nel momento in cui una di queste cessioni dovesse concretizzarsi, il Torino si attiverebbe formalmente per proporre al Milan un’operazione di prestito per Yacine Adli.

Questa situazione mette in evidenza la complessa dinamica del calciomercato, dove ogni mossa è interconnessa e le decisioni di un club influenzano quelle di altri. Per Adli, che ha dimostrato il suo valore e la sua professionalità anche in un momento così incerto, la speranza è quella di trovare una squadra che possa garantirgli continuità e la possibilità di esprimere appieno il suo talento. Il Torino, con le sue precise condizioni, potrebbe essere la soluzione ideale per il centrocampista francese, in attesa che si sblocchi l’effetto domino delle cessioni. Il Milan, dal canto suo, con Tare e Allegri al timone, punta a ottimizzare la gestione della rosa, garantendo un futuro ai giocatori non rientranti nei piani e liberando risorse per i propri obiettivi di mercato. La saga di Yacine Adli è solo all’inizio e i prossimi giorni potrebbero portare sviluppi decisivi.