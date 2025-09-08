Adli Milan, Taibi sorprende sul centrocampista! L’ha detto veramente, parole chiare

Adli Milan, Massimo Taibi, ex portiere anche dei rossoneri tra le altre, ha commentato l’imminente addio del francese

Nel vivace dibattito di TMW Radio, durante il programma “Maracanà”, l’ex portiere e dirigente Massimo Taibi ha offerto la sua autorevole analisi sulla situazione del calciomercato Milan. Le sue parole, ricche di spunti e di una visione critica, sono state riportate fedelmente, offrendo un quadro dettagliato delle sue aspettative per i rossoneri e per il campionato di Serie A. La dichiarazione di Taibi è un vero e proprio manifesto di fiducia nel percorso intrapreso dalla società rossonera, che ha saputo operare con intelligenza e lungimiranza in questo calciomercato.

Secondo Taibi, il Milan sta finalmente costruendo per il futuro. Questa frase, che racchiude in sé un’approvazione totale della gestione attuale, è un chiaro segnale di come il club stia lavorando in modo sostenibile e strategico. Le acquisizioni di giocatori di ottimo livello e il fatto che non siano stati fatti proclami eccessivi sono visti come un punto di forza. “Finalmente stanno costruendo per il futuro. Hanno preso ottimi giocatori, non hanno fatto proclami. Si riparte da questa ricostruzione ed è logico che sia così”, ha affermato Taibi. La sua visione sottolinea un approccio pragmatico che evita le pressioni mediatiche e si concentra sulla solidità del progetto a lungo termine.

Uno dei punti salienti delle dichiarazioni di Taibi riguarda l’organico tecnico. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Milan ha, a suo dire, una certezza in panchina. La scelta di Allegri, un tecnico esperto e vincente, è un ulteriore segnale di come il club stia cercando di stabilizzare e potenziare la squadra. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha svolto un ruolo cruciale in questa ricostruzione, portando al Milan non solo nuovi talenti, ma anche una mentalità orientata alla vittoria.

Nonostante l’approvazione generale, Taibi ha anche sollevato un interessante dubbio su un giocatore in particolare, Yacine Adli. “Adli? E’ uno che in Italia serviva, non magari al Milan. A Firenze soprattutto”, ha dichiarato. Questa riflessione suggerisce che, pur riconoscendo il valore del giocatore, Taibi lo vedrebbe più adatto a un contesto diverso, come la Fiorentina, dove potrebbe avere un ruolo più centrale.

La discussione si è poi allargata al resto del campionato, con Taibi che ha puntato l’attenzione su alcune squadre che, a suo avviso, dovranno dare una risposta forte alla ripresa. “Da chi mi aspetto un segnale forte alla ripresa del campionato? L’Inter, che viene dal ko contro l’Udinese ed è cominciato qualche processo. Così come il Torino, il Napoli. Bisogna vedere quanto sarò bravo Conte a gestire la Champions. Ma tutte devono dare delle risposte”, ha chiosato l’ex portiere. In questa fase del campionato, la pressione è su diverse squadre, e il Milan si trova in una posizione invidiabile, potendo contare su un progetto solido e una guida tecnica di alto livello.