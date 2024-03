Adli e la crescita in fase difensiva: «È un grande passo, con lo staff abbiamo lavorato tanto su questo aspetto»

Adli e la crescita in fase difensiva: ha detto questo nella conferenza stampa pre Milan Slavia Praga

Il centrocampista del Milan Adli ha parlato in conferenza stampa analizzando la sua crescita in fase difensiva.

CRESCITA IN FASE DIFENSIVA – «Con lo staff abbiamo lavorato tanto questo aspetto che mi mancava l’anno scorso. Lo sapevo, quindi era più facile lavorarci. Il mister e lo staff mi hanno dato tutte le cose per aiutarmi a crescere su questo punto. Devo ancora crescere ma delle cose che non vedevo prima ora le vedo. È un grande passo, ma metto l’impegno tutti i giorni per crescere».

