Adli Milan, il centrocampista fa commuovere i tifosi: il messaggio del francese d’addio non è passato inosservato. Le ultimissime sui rossoneri

Yacine Adli saluta il Milan e si trasferisce all’Al Shabab. Il centrocampista franco-algerino conclude così la sua avventura in rossonero, durata poco più di due stagioni, durante le quali non è riuscito a lasciare un segno indelebile. Le sue statistiche parlano di poco più di 30 presenze ufficiali, un gol e due assist, numeri che riflettono un impiego limitato e un ruolo spesso marginale.

Il saluto social e il sostegno ad Allegri

Con la sua partenza, Adli ha voluto lanciare un ultimo messaggio ai tifosi e alla squadra attraverso i suoi canali social. Un addio che esprime gratitudine e un profondo legame, nonostante le difficoltà. “Grazie mille per l’amore che voi tifosi mi avete sempre dato”, ha scritto Adli, riconoscendo il sostegno incondizionato del pubblico milanista.

Ma il cuore del suo messaggio è un incoraggiamento a restare uniti e a sostenere il tecnico Massimiliano Allegri e il resto del gruppo. “Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno”. Queste parole evidenziano un forte senso di appartenenza e un rispetto per l’ambiente in cui ha lavorato, un gesto di grande maturità e sportività.

“Sarò sempre un milanista”

Nonostante il trasferimento, Adli ha voluto ribadire il suo amore per i colori rossoneri. “Sono stato e sarò sempre un milanista, ho sempre dato tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.

Questa dichiarazione dimostra come, al di là del campo e del numero di presenze, il giocatore abbia vissuto con intensità l’esperienza milanista, dando il massimo in ogni occasione. Il suo passaggio all’Al Shabab rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, ma le sue parole lasciano intendere che il suo cuore rimarrà, almeno in parte, a Milano.