Adli Milan, tante le opzioni sul piatto per il futuro del centrocampista francese: due sono in Serie A

Adli Milan, gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per il futuro del centrocampista francese: ci sono anche Sassuolo e Torino

L’estate del calciomercato si infiamma e il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, si trova a dover gestire diverse situazioni intricate. Tra queste, spicca quella di Yacine Adli, il talentuoso centrocampista francese che non rientra nei piani della prossima stagione. Il club rossonero, in accordo con lo staff tecnico, sta cercando la soluzione migliore per il futuro del giocatore e la Ligue 1 sembra essere la destinazione più probabile.

Un ritorno in patria per rilanciarsi

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, due club francesi si sono fatti avanti con interesse per il giocatore: il Nantes e l’Auxerre. Entrambi i club stanno valutando la fattibilità economica dell’operazione,. Per Adli, un ritorno in Francia rappresenterebbe una grande opportunità per ritrovare continuità e dimostrare le sue qualità, dopo una stagione in cui ha avuto poche chance di mettersi in mostra con la maglia rossonera.

Nonostante le voci, un’altra pista che si era fatta strada nelle scorse settimane, quella del Lens, non ha trovato riscontri. Il club giallorosso non sembra interessato a intavolare una trattativa per il centrocampista ex Bordeaux, preferendo altre opzioni per rinforzare il proprio reparto mediano.

Le sirene italiane: Sassuolo e Torino

Non solo la Francia. Anche la Serie A potrebbe rappresentare una via d’uscita per il giovane calciatore. Il Sassuolo, da sempre attento ai giovani talenti, starebbe sondando il terreno per un possibile ultimo tentativo prima della chiusura del mercato. Il club neroverde, noto per il suo stile di gioco offensivo e per la valorizzazione dei giocatori, sarebbe la piazza ideale per Adli per esprimere al meglio le sue doti tecniche e la sua visione di gioco. L’eventuale trattativa potrebbe prevedere una formula di prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Un’altra società italiana che potrebbe tentare il colpo a sorpresa è il Torino. Dopo aver fallito l’assalto per altri profili come Oristanio e Nicolussi, i granata potrebbero puntare forte su Adli per rinforzare il centrocampo. Il club di Urbano Cairo ha dimostrato in passato di essere in grado di rilanciare calciatori che hanno trovato poco spazio altrove e Adli potrebbe essere il profilo giusto per dare nuova linfa alla squadra.

Il futuro di Yacine Adli sembra quindi sempre più lontano da Milano, con la Ligue 1 che si presenta come la pista più concreta, senza però escludere un suo eventuale ritorno in Italia in un’altra squadra. Nelle prossime ore si attendono sviluppi, con il calciomercato Milan che spera di trovare la soluzione migliore per il calciatore e per i propri interessi.