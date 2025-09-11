Adli Milan, cessione ufficiale all’Al Shabab: il comunicato del club rossonero. Le ultimissime notizie sul club allenato da Allegri

Con un comunicato sul suo sito ufficiale, il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Yacine Adli all’Al Shabab, squadra saudita. L’operazione segna la fine del percorso del centrocampista francese con i rossoneri, un’avventura caratterizzata da più ombre che luci, nonostante il suo innegabile impegno.

Arrivato a Milano con grandi aspettative, Adli non è mai riuscito a imporsi in maniera definitiva. Il suo percorso in rossonero è stato a dir poco travagliato: dopo una stagione in prestito al Bordeaux, è tornato a Milanello ma ha trovato poco spazio, chiuso da una concorrenza agguerrita. Nonostante le parole di stima dell’allenatore Allegri, che ha sempre riconosciuto il suo talento e la sua professionalità, il centrocampo del Milan ha visto spesso schierati altri giocatori, relegando Adli a un ruolo di comprimario. Nonostante la sua duttilità, che gli permetteva di giocare in diverse posizioni, non è riuscito a trovare la continuità necessaria per esprimere il suo potenziale.

La decisione di cederlo, presa in accordo con il DS Tare, risponde alla volontà del club di liberare spazio nel monte ingaggi e di fare cassa per finanziare il mercato in entrata. Per Adli, il trasferimento in Arabia Saudita rappresenta una nuova chance per rilanciarsi e trovare quel minutaggio che gli è mancato in Italia. Il club ringrazia il giocatore per il suo impegno e gli augura il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale.

Questa mossa di mercato, che rientra nel più ampio piano di rinnovamento della rosa, dimostra come la dirigenza rossonera, sotto la guida di Allegri e Tare, stia lavorando per costruire una squadra più funzionale e adatta alle esigenze del campionato. La partenza di Adli è solo l’ultima di una serie di operazioni che testimoniano la volontà del Milan di investire su profili più adatti al progetto tecnico e tattico.