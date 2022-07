Adli: «Giocare in Champions League è il mio sogno da ragazzo». Le parole del nuovo calciatore rossonero

Adli ha parlato ai microfoni di Milan Tv del suo sogno di giocare in Champions League. Ecco le parole del nuovo calciatore rossonero:

«Giocare in Champions League è il mio sogno da ragazzo. Quando la tua carriera comincia, il sogno di tutti è giocare in Champions League. Sapere che probabilmente prenderò parte a questa competizione è incredibile ma voglio prepararmi al meglio per essere pronto».