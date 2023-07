Addio Tonali: il Milan saluta il centrocampista sui social – FOTO

Il Milan ha salutato Sandro Tonali con un messaggio pubblicato sui social. Ecco le parole del club rossonero:

It’s been a great ride. All the best, Sandro

È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio! pic.twitter.com/CiTW93gBsp

