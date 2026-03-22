Addio Milan, cinquanta milioni ed è del Barcellona

Il Milan rischia di perdere il calciatore: per 50 milioni se lo prende il Barcellona in estate, il prezzo è quello giusto

Non l’unico, ma sicuramente il più importante. Il mercato che verrà parte da una priorità assoluta: un attaccante per Allegri.

Il tecnico livornese alla viglia della sfida, poi vinta, contro il Torino ha bacchettato i suoi attaccanti, chiedendoli più gol. Nonostante la vittoria non è stato accontentato, visto che le tre reti contro i granata sono arrivati da difensori e centrocampisti. Il successo consente di aspettare con più tranquillità la sfida tra Fiorentina e Inter con la possibilità di accorciare sulla capolista, intanto i rossoneri – complice il pareggio della Juventus contro il Sassuolo – hanno blindato il piazzamento Champions.

Tare quindi può continuare a lavorare sul mercato e a spulciare i nomi dei centravanti che potrebbero fare al caso del Milan. Nelle ultime settimane se ne sono fatti diversi: da Lewandowski a Kean, passando per Gabriel Jesus e Retegui, senza dimenticare Joaquin Panichelli.

Proprio l’attaccante argentino, 23 anni, di proprietà dello Strasburgo, potrebbe però diventare un profilo troppo complicato da raggiungere per l’inserimento del Barcellona.

Panichelli al Barcellona: sì a 50 milioni

I blaugrana, infatti, sono alla ricerca anche loro di un attaccante, visto l’addio di Lewandowski e avrebbero messo nel mirino proprio Panichelli.

La valutazione che ne fa lo Strasburgo è molto alta: si parla di cinquanta milioni di euro, una cifra giustificata dai 18 gol stagionali messi a referto finora. Una cifra che potrebbe spaventare un po’ il Milan, non il Barcellona. Stando quanto riportato ‘fichajes.com’, infatti, il club blaugrana sarebbe pronto a soddisfare la richiesta della società transalpina e sborsare i cinquanta milioni per portare il bomber al Camp Nou.

Davanti a queste cifre e all’interesse del Barcellona, diventa complicato per il Milan affrontare la concorrenza. Così i rossoneri, se davvero dalla Spagna dovesse concretizzarsi l’offerta per Panichelli, saranno costretti a depennare un obiettivo dalla lista di Tare. Poco male, perché di attaccanti adatti al Milan ci sono: Kean, Retegui, Lewandowski, i petali della margherita dei bomber rossoneri dai quali uscirà il nuovo numero 9 per Allegri.