Adani: «L’eliminazione nel 2003 contro il Milan è stata dura da digerire». Le parole dell’ex calciatore

Lele Adani ha parlato ai microfoni di Passa dal BSMT dell’eliminazione nella semifinale di Champions League del 2003 contro il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore

«Non ho pianto, ma è stata dura digerire l’eliminazione. Con le regole attuali del gol in trasferta la partita non sarebbe terminata così, ci sarebbero stati i rigori. Invece con le regole di allora, il Milan passò il turno, andò in finale e poi sconfisse la Juventus».