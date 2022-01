Adani: «Juve quinta uno scandalo. E con Vlahovic…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Adani: «Juve quinta uno scandalo. Bugiardo chi non lo dice. E con Vlahovic…». L’opinionista parla così della Vecchia Signora

Lele Adani è intervenuto alla Bobo Tv per parlare della Juve dopo l’acquisto di Vlahovic.

DICHIARAZIONI – «E’ uno scandalo che la Juve sia quinta, è uno scandalo che faccia zero tiri in porta a San Siro. Chi non lo dice è bugiardo, un servo, un disonesto, un falso, mai s’è vista una Juve che non fa tiri ed ora che aggiunge pure Vlahovic deve arrivare quarta? Offendete la verità. Vlahovic hanno aggiunto, viene da un calcio di proposta dove fa un gol a partita, ma va in un calcio di non-proposta. Perché la Juve non deve lottare per lo Scudetto? L’Inter pure era dietro ed ha rimontato