Adani: «Juve la più forte del campionato, sul quarto posto...»

Adani: «Juve la più forte del campionato, il quarto posto non basta». Le dichiarazioni dell’opinionista della Bobo Tv

Negli studi di 90′ minuto, Lele Adani ha così parlato della Juve.

DICHIARAZIONI – «Vlahovic è il calciatore che in questo girone d’andata ha fatto per due, fa la differenza. L’ha fatto in un calcio di proposta, e precedentemente in uno di contenimento. La Juve non può fermarsi al quarto posto con questa squadra, l’obiettivo deve essere lo scudetto. Poi quest’anno può anche raggiungerlo, ma con questo nuovo corso che va a cominciare, la squadra ha le credenziali per rivincere lo scudetto e torna ad essere la più forte del campionato con l’Inter».