Adani: «L'Inter aveva qualcosa in più del Milan già l'anno scorso. Con Lukaku...»

Adani: «Inter più forte del Milan già l’anno scorso. Con Lukaku…». Le dichiarazioni sulla corsa scudetto

Lele Adani parla a La Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «Lukaku ha già inciso profondamente nell’ultimo scudetto dei nerazzurri e può farlo di nuovo. Se le cose rimangono così e non ci sono altri arrivi in altre squadre, mi sembra che l’Inter abbia qualcosa di più. Ma secondo me ce l’aveva anche nella passata stagione. Poi ha vinto con pieno merito il Milan, ma l’Inter a livello di qualità e di esperienza era superiore. L’arrivo di Lukaku ridà linfa a tutto l’ambiente, e poi sono convinto che i nerazzurri siano consapevoli della propria forza e sanno di aver perso lo scudetto per una leggera sbavatura»

ORIGI AL MILAN – «Premessa: il Milan ha insegnato a tutti come si lavora. Da due anni fanno bel calcio e tengono a posto il bilancio. Origi, finora, ha giocato poco e credo che sarà un elemento che entrerà nella rotazione programmata da Pioli. Tocca a lui meritarsi il Milan, e non il contrario».