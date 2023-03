Acerbi: «In campionato abbiamo alti e bassi. La corsa Champions…». Le parole del difensore nerazzurro

Francesco Acerbi ha parlato della corsa Champions, di cui fa parte il Milan, ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Juventus. Ecco le parole del difensore:

«Giochiamo in casa. Il cammino in campionato non è da grande squadra, ci sono alti e bassi. Siamo ai quarti di Champions ma questo non vuol dire che in campionato dobbiamo fare meno, dobbiamo invertire la rotta».