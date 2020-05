Ac Milan together: il bollettino delle attività settimanali rossonere

Ac Milan together: ecco il bollettino settimanale riguardo alle attività rossonere. Dal campo alle iniziative esterne

MILANELLO: PROSEGUE LA PREPARAZIONE

Domani, lunedì 1 giugno, rossoneri sui campi del Centro Sportivo di Milanello per riprendere la preparazione in vista del nuovo avvio della stagione, annunciato nei giorni scorsi dal Governo e dalle istituzioni sportive. È tornato in azione anche Franck Kessie, che sabato si è unito al gruppo dopo la quarantena, per i test e un primo allenamento individuale.

VISMARA: SECONDA SETTIMANA DI LAVORO PER LE ROSSONERE

Allenamenti ripresi anche per la Prima Squadra femminile, che martedì scorso è tornata al Centro Sportivo Vismara iniziando a svolgere in maniera graduale delle sessioni individuali con esercizi atletici, corsa, forza e conduzione palla. Le Rossonere torneranno sui campi domani, lunedì 1 giugno, in attesa di conoscere dalle istituzioni sportive il futuro della stagione calcistica 2019-2020.

DAL 1 GIUGNO RIAPRONO MUSEO E STORE DI CASA MILAN

Da domani tornano attivi anche il Museo Mondo Milan e il Casa Milan Store. I tifosi, seguendo le indicazioni del personale in termini di sicurezza e distanziamento, potranno tornare a visitare museo e store di Casa Milan.

Questi gli orari di apertura:

Museo Mondo Milan: 10.00/18.00

Casa Milan Store: 10.00/18.30

FONDAZIONE MILAN: BARESI E MASSARO IN VISITA ALL’HUB 7 DEL DISPOSITIVO DI AIUTO ALIMENTARE

Prosegue l’impegno di Fondazione Milan a fianco del Comune di Milano per il supporto alle persone più fragili colpite dall’emergenza Coronavirus. Franco Baresi e Daniele Massaro, insieme alla Vicesindaco Anna Scavuzzo, hanno visitato uno dei dieci hub del Dispositivo di Aiuto Alimentare predisposto dall’Amministrazione comunale. Negli hub vengono raccolti generi alimentari come pasta, riso, passata di pomodoro, legumi e tonno; le spese vengono assemblate e poi distribuite ai beneficiari. Fondazione Milan ha sin qui raccolto per questo scopo oltre 57mila euro, con l’obiettivo di arrivare a quota 100mila euro.

ACMILANTOGETHER, DISTANTI MA VICINI: CONTINUANO GLI ALLENAMENTI TARGATI PUMA.

Concentrazione e grinta. Sono gli ingredienti dei trainer Puma che da alcune settimane stanno tenendo compagnia ai tifosi rossoneri all’insegna di #acmilantogether. Non importa essere atleti o semplici amanti dello sport: l’attività fisica aiuta a migliorare la performance sportiva e a stare meglio.

