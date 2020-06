Ac Milan together, il bollettino delle attività settimanali

Ac Milan together: il club rossonero fornisce un aggiornamento sulle principali attività settimanali passate e future

ALLENAMENTI A MILANELLO: PROSEGUE LA PREPARAZIONE IN VISTA DELLA COPPA ITALIA

Domani, lunedì 8 giugno nel pomeriggio riprende la preparazione dei rossoneri al Centro Sportivo di Milanello in vista della gara di Coppa Italia in programma venerdì 12 giugno contro la Juventus a Torino.

ALLENAMENTI AL VISMARA: NUOVA SETTIMANA DI ALLENAMENTI PER LE ROSSONERE

Prosegue il lavoro della Prima Squadra femminile al Centro Sportivo Vismara. Domani, lunedì 8 giugno, la squadra tornerà in campo per la terza settimana di preparazione atletica. A giorni si saprà se la stagione calcistica 2019-2020 verrà terminata oppure sospesa definitivamente.

ACMILANTOGETHER, DISTANTI MA VICINI: IL MILAN RENDE ONORE AL PERSONALE MEDICO IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID-19

AC Milan ha realizzato una maglia speciale dedicata a medici, infermieri e operatori socio-sanitari che duranti questi mesi e ancora oggi sono impegnati nella lotta contro il Covid-19 negli ospedali in tutta la città di Milano. Seicento di queste maglie speciali saranno distribuite negli ospedali milanesi come simbolo di ringraziamento da parte della famiglia rossonera. Le maglie presentano sul petto la frase “AC Milan Together” scritta in oro e una patch sul braccio con lo slogan “Andrà tutto bene“.

FONDAZIONE MILAN: BIGLIA E GABBIA IN COLLEGAMENTO CON 200 STUDENTI

Sono stati Lucas Biglia e Matteo Gabbia i protagonisti del nuovo appuntamento di “Fondazione Milan in The Community“, l’iniziativa della onlus rossonera in collaborazione con Vita, che mette a confronto campioni dello sport e studenti del territorio lombardo.

Lucas e Matteo hanno risposto alle domande e alle curiosità dei ragazzi collegati raccontando aneddoti ed esperienze personali. Entrambi hanno sottolineato come la passione sia necessaria per alimentare e continuare a inseguire i propri sogni; lottare per affrontare anche e soprattutto i momenti difficili che inevitabilmente si incontreranno, nella consapevolezza che dopo il buio arriva sempre il sole.

DONA IL 5×1000 PER FONDAZIONE MILAN: BASTA UNA FIRMA PER SOSTENERE I PROGETTI DELLA ONLUS ROSSONERA

Fondazione Milan ogni anno sostiene diversi progetti a favore di ragazzi in difficoltà con l’obiettivo di restituire loro la speranza, luoghi dove poter sviluppare le proprie capacità, creare nuovi legami e tornare ad avere fiducia nel futuro e negli altri. Tante sono le storie raccontate in questi anni, tante la onlus rossonera vuole raccontarne ancora, come la storia di Stefano, sostenuto attraverso il programma “Sport for All“, grazie al quale ha l’occasione di fare sport con i suoi coetanei, senza sentirsi escluso, ma valorizzato per le sue abilità.

Donare il 5×1000 a Fondazione Milan consente di portare avanti questi progetti e di continuare a essere vicini ai ragazzi sostenuti. Per farlo è semplice, basta apporre la propria firma nella dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale del beneficiario: 97340600150. Per saperne di più, consulta la pagina dedicata con tutte le indicazioni e le informazioni: 5×1000.fondazionemilan.org.

DAL 1° GIUGNO RIAPERTI MUSEO E STORE DI CASA MILAN

Tifosi e appassionati rossoneri da lunedì scorso, 1° giugno, sono potuti tornare a visitare il Museo Mondo Milan e il Casa Milan Store. I dipendenti delle due attività aperte al pubblico forniscono anche le indicazioni in termini di sicurezza e distanziamento.

Questi gli orari:

Museo Mondo Milan 10.00-18.00

Casa Milan Store 10.00-18.30

Fonte: acmilan.com