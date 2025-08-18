Connect with us

AC MILAN Q8, nasce una nuova partnership! Il comunicato ufficiale del club rossonero

Calciomercato Milan, accordo per Hojlund sulla formula del trasferimento! Adesso la palla passa al giocatore e... Ultimissime

Calciomercato Milan, nuovo profilo individuato da Tare e Moncada! Contatti costanti nelle ultime ore

Estupinan Milan, il nuovo acquisto esprime sui social tutta la sua gioia per l'esordio: tifosi scatenati nei commenti - FOTO

Embolo Milan, contatti continui con il Monaco per l'attaccante! Dovessero saltare Vlahovic e Hojlund Tare... Ultimissime

38 minuti ago

2025.08.18

AC MILAN Q8, nasce una nuova partnership! Il comunicato ufficiale del club rossonero. Le ultimissime notizie sul club

AC Milan è lieto di accogliere Q8 nella famiglia dei Regional Partner del Club, in qualità di Official Fuel Partner.

Basata su valori condivisi come la continua innovazione, l’impegno strategico in ambito di sostenibilità e la ricerca della migliore performance, la nuova collaborazione intende fare leva sulla capacità del calcio di ispirare milioni di persone in tutto il mondo per generare un impatto positivo sulla collettività e promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili attraverso progetti e iniziative congiunte.

Q8 Italia nasce nel 1984 ed è l’affiliata più importante di Kuwait Petroleum International. Energy player internazionale, riconosciuta per la fiducia di partner e clienti, la qualità di servizi e prodotti e la responsabilità verso l’ambiente e le comunità in cui opera.

A partire dalla stagione 2025/26, Q8 supporterà il Club anche sul piano logistico, rifornendo le flotte rossonere con Q8 HVO, un biocarburante avanzato ottenuto da materie prime di origine rinnovabile. Una scelta concreta che consente di ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂ e ribadisce la volontà di Q8 di contribuire attivamente alla transizione energetica, contribuendo a generare innovazione e attenzione per l’ambiente nel mondo dello sport.

