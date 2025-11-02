Abraham doppio ex di Milan e Roma, c’è chi lo rimpiange tra i tifosi: i suoi numeri in stagione

Abraham viene rimpianto da alcuni tifosi del Milan che stanno criticando l’atroce rendimento di Santiago Gimenez

Tammy Abraham, centravanti di grande fisicità e istinto ex Roma, ha lasciato il Milan dopo una sola stagione in prestito (2024/2025), un addio che sta tornando d’attualità alla luce delle difficoltà realizzative del nuovo terminale offensivo rossonero.

Nonostante la sua annata al Diavolo sia stata caratterizzata da prestazioni altalenanti e un bottino in campionato non eccezionale, Abraham sta vivendo una vera e propria rinascita in Turchia con il Besiktas, club che lo ha acquisito in prestito con obbligo di riscatto. Visto il rendimento di Santiago Gimenez c’è anche chi lo rimpiange tra i tifosi.

I Numeri di Abraham al Besiktas: Una Rinascita Totale

Con la maglia delle Aquile Nere turche, l’attaccante ha ritrovato una prolificità che in Italia, complice anche l’infortunio al ginocchio che ne aveva frenato il rientro, sembrava smarrita. I numeri stagionali di Tammy Abraham sono eloquenti e spingono una parte dei tifosi del Milan a rivedere con occhio critico la sua cessione:

Super Lig Turca: 4 gol e 1 assist messi a segno nel campionato principale.

e messi a segno nel campionato principale. Competizioni Europee: Ha contribuito in modo significativo con 1 gol in Europa League e ben 4 gol e 1 assist nei playoff europei (tra Europa League e Conference League), dimostrando di essere un fattore decisivo nelle coppe.

La Crisi del Gol al Milan: Il Caso Gimenez

Il rimpianto per la partenza dell’ex Milan e Roma è accentuato dal rendimento poco incisivo di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, classe 2001, arrivato dal Feyenoord con grandi aspettative per il suo dinamismo e la sua capacità realizzativa, sta attraversando un momento di netta difficoltà.

Nonostante sia stato schierato con regolarità dal tecnico, Gimenez non è ancora riuscito a sbloccarsi in campionato, con uno score pesantemente negativo di 0 gol in 9 gare di Serie A. La sua assenza nell’elenco dei marcatori milanisti ha messo in luce una preoccupante sterilità offensiva per la squadra, che ora fatica a convertire in gol la mole di gioco creata.

La distanza tra i numeri dell’inglese in Turchia e la prestazione anemica dell’attuale centravanti nel campionato italiano solleva interrogativi sulla tenuta offensiva del Diavolo e sulle scelte strategiche estive.