Abodi sulla Superlega: «Ci stiamo coordinando con i club europei». Le parole del Ministro dello Sport

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha parlato a margine di un evento della situazione Superlega, tema su cui il Milan non si era mai esposto ufficialmente.

SUPERLEGA – «Ci stiamo coordinando con tutti i colleghi europei per assumere una posizione che non valuti la sentenza, ma che diventi per quanto ci riguarda una chiave interpretativa e politica degli effetti della sentenza sull’organizzazione, conoscendo i principi cardine per noi che sono accessibilità alle competizioni e tutela del modello sportivo europeo. Come sapete ieri erano presenti le strutture tecniche, non i ministri. Usciremo nel pomeriggio con una breve nota di aggiornamento comune».