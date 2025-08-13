Abbonamenti Milan, boom di vendite: quota 35mila sfondata

Abbonamenti Milan, già oltre 35mila tessere vendute: l’obiettivo 40mila è alla portata

L’entusiasmo dei tifosi del Milan non conosce sosta, nemmeno dopo la conclusione della stagione. La campagna abbonamenti per l’annata 2025/26, iniziata con la fase di vendita libera lo scorso 25 luglio, sta riscuotendo un successo straordinario, a testimonianza della passione e della fiducia che circonda la squadra rossonera. I dati parlano chiaro: sono già circa 35mila le tessere sottoscritte, un numero che rappresenta un’ottima base di partenza e che fa ben sperare per il raggiungimento di un obiettivo molto ambizioso.

La vendita libera degli abbonamenti Milan ha catalizzato l’attenzione dei supporters, che in massa si sono mobilitati per assicurarsi un posto a San Siro per le partite casalinghe della prossima stagione. Il numero di 35mila abbonati, raggiunto in poche settimane, dimostra come la base di tifosi del club sia solida e desiderosa di sostenere la squadra in ogni sua sfida. Questa partecipazione attiva è un segnale forte e positivo per la dirigenza, che vede nel proprio pubblico un’arma in più per affrontare le competizioni che attendono il Milan di Max Allegri.

L’obiettivo dichiarato dal club, e che ora sembra alla portata, è quello di raggiungere quota 40mila abbonamenti. Questa cifra non è casuale: è lo stesso traguardo tagliato nella passata stagione, che ha visto un San Siro quasi sempre sold-out, trasformato in una vera e propria fortezza. Riconfermarsi su questi numeri sarebbe un successo non solo economico, ma anche e soprattutto morale. Avere 40mila tifosi a spingere la squadra in ogni partita casalinga, dal primo all’ultimo minuto, è un fattore che può fare la differenza nel corso di un’intera stagione e contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi.

La campagna abbonamenti del Milan sta quindi marciando spedita, spinta dalla voglia dei tifosi di assistere da vicino all’evoluzione di una squadra che, sotto la nuova guida tecnica e con i nuovi acquisti, vuole tornare a essere protagonista assoluta in Serie A. L’energia e la passione dei supporters, unite al lavoro della società, rappresentano la combinazione perfetta per affrontare una stagione ricca di sfide. Con circa cinquemila abbonamenti ancora da sottoscrivere per raggiungere il traguardo fissato, l’obiettivo dei 40mila è ormai a un passo.