Abbonamenti Milan: la campagna chiude col botto. I numeri degli abbonati rossoneri per la stagione 2023/24. I dettagli

E’ terminata nella giornata di venerdì 7 luglio con un soldout e 41500 cuori rossoneri la campagna abbonamenti “classica” del Milan.

Rimane aperta, però, la possibilità di abbonarsi alla “Club 1899”, per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle. Da ieri, inoltre, è possibile iscriversi alla waiting list per la campagna abbonamenti 2024/25.