Abate: «In Europa i ragazzi riescono sempre a regalarci emozioni incredibili». Le parole del tecnico della formazione primavera

Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria agli ottavi di Youth League contro il Ruh Lviv. Ecco le parole del tecnico del Milan Primavera:

«La stagione ha molti aspetti positivi. In Europa i ragazzi riescono sempre a regalarci emozioni incredibili; non dimentichiamo che in Europa diminuisce il divario dell’età perché possono giocarci solo 3 2003. I ragazzi dimostrano ottima qualità, lottano su ogni pallone e per noi, giocando contro 5 2003 e i 2022, è dura. Ma siamo a galla, non dobbiamo mollare. Ora abbiamo 4-5 partite difficilissime in campionato perché possono risollevarci in classifica».