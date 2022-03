Abate su Ibrahimovic: «Se dice che quando torna spacca il mondo lo fa veramente». Le dichiarazioni dell’ex compagno dello svedese

In occasione della presentazione del 17esimo torneo “Amici dei Bambini”, l’US Aldini Bariviera ha assegnato i premi del 2021. Ignazio Abate, ex terzino del Milan, è stato omaggiato come “Allenatore Settore Giovanile Professionista“.

Sul palco Abate ha scherzato così sull’imminente rientro di Ibrahimovic: «Spero rientri presto. Quando Ibra dice di spaccare il mondo, se vuole lo fa veramente (ride, ndr). Quanto torna? Che ne so io, ci sono Massara e Calabria qui, chiedete a loro».