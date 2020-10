23 ottobre 2011 – Milan, 9 anni fa la rimonta al cardiopalma contro il Lecce

23 ottobre 2011: esattamente 9 anni fa andò in scena la rimonta al cardiopalma del Milan sul Lecce con una tripletta di Boateng

Era il 23 ottobre 2011, esattamente nove anni fa. Il Milan scese in campo allo stadio di ‘Via del Mare’ per affrontare il Lecce in un match valido per il campionato. L’inizio fu shock: i pugliesi siglarono tre reti una dopo l’altra.

Nel secondo tempo però, il miracolo. L’ingresso in campo di Kevin Prince Boateng diede una scossa decisiva ai rossoneri, che ribaltarono completamente il risultato aggiudicandosi la vittoria finale (4-3 il risultato). Decisiva una straordinaria tripletta del ghanese e il gol-vittoria di Mario Yepes.