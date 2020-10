Il 19 ottobre del 1921 veniva al mondo il leggendario centravanti Gunnar Nordhal, lo svedese più dominante prima di Ibrahimovic

Gunnar Nordhal nasce in Svenza il 19 ottobre del 1921, è il giocatore attualmente con più gol nella storia del Milan, il miglior marcatore straniero e il terzo assoluto nella Serie A. Tutti numeri che descrivono solo parzialmente l’importanza che l’attaccante svedese ha rivestito nella storia del campionato italiano e soprattutto del Milan dove ha militato dal 1949 al 1956.

Giunto in Italia dopo aver vinto diversi trofei in Patria, Gunnar Nordhal sbarca a Milano vestendo la maglia del Milan dove ha realizzato 22 gol al primo anno in Serie A vincendo due scudetti e una Coppa Latina. Per ben cinque volte si laurea capocannoniere del campionato prima di concludere la propria carriera italiana giocando con la maglia della Roma per due stagioni. Attaccante dalla straordinaria potenzialità tecnica e fisica compone con Liedholm e Gren il famigerato trio Gre-No-Li. Si spegne ad Alghero in Sardegna nel 1995.