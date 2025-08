Calciomercato Milan, Furlani rompe gli indugi e lancia l’ultimatum! Chiusura a giorni o… Ultimissime

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a lanciare l’ultimatum per quanto riguarda Ardon Jashari: Brugge avvisato

Il calciomercato Milan si prepara a prendere una decisione cruciale sul futuro di Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista che ha attirato l’attenzione della dirigenza rossonera. Con il rientro di Giorgio Furlani, CEO del Milan, dalla tournée previsto per venerdì, si attendono sviluppi significativi nei primi giorni della prossima settimana. Secondo quanto riportato da Luca Bianchindella Gazzetta dello Sport, la possibilità di vedere Jashari in maglia rossonera è ora leggermente più bassa rispetto a qualche giorno fa, ma la partita è ancora completamente aperta e tutto può succedere.

L’interesse del Milan per Jashari non è certo una novità. Il giovane centrocampista, noto per la sua visione di gioco, la capacità di recupero palla e l’abilità nel dettare i ritmi a centrocampo, è da tempo nel mirino di diverse squadre europee. La sua giovane età e il suo potenziale di crescita lo rendono un profilo estremamente interessante per un club come il Milan, che punta a costruire una squadra competitiva sia nel presente che nel futuro.

Con l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Milan sta delineando una strategia di mercato ben precisa. Tare, con la sua vasta esperienza e la sua innata capacità di scovare talenti, sta lavorando a stretto contatto con Allegri per identificare i profili migliori per rafforzare la rosa. La sinergia tra il nuovo DS e il tecnico sarà fondamentale per le prossime mosse di mercato. Allegri, dal canto suo, è noto per la sua abilità nel valorizzare i giovani e potrebbe trovare in Jashari un elemento chiave per il suo nuovo schema di gioco.

La decisione su Jashari è attesa con grande fermento da parte dei tifosi milanisti, desiderosi di vedere nuovi volti e rinforzi in vista della prossima stagione. Il centrocampo, in particolare, è un reparto su cui il Milan intende intervenire per garantire maggiore solidità e creatività. Jashari, con le sue caratteristiche, potrebbe rappresentare la pedina ideale per raggiungere questi obiettivi.

Nonostante le possibilità leggermente ridotte rispetto ai giorni scorsi, come sottolineato da Bianchin, il Milan non ha ancora mollato la presa. Le trattative nel calcio sono spesso complesse e dinamiche, e un affare può sbloccarsi o complicarsi in qualsiasi momento. La prossima settimana, dunque, sarà decisiva. Sarà un vero e proprio dentro o fuori per il giovane svizzero, e i tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso in attesa di conoscere il verdetto finale. Il Milan, con Furlani, Tare e Allegri al timone, è pronto a prendere una decisione che potrebbe influenzare in modo significativo il suo futuro a centrocampo.