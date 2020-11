14 novembre 1973: la prima storica vittoria dell’Italia a Wembley – VIDEO

14 novembre 1973, Inghilterra-Italia 0-1: con una rete di Fabio Capello la nazionale azzurra vince per la prima volta a Wembley

Il 14 novembre del 1973 la Nazionale italiana vince, seppur in amichevole, per la prima volta nella sua storia in Inghilterra violando lo storico stadio di Wembley. Successo all’italiana per gli azzurri che giocano di rimessa gran parte della partita.

Un approccio inizialmente difensivo per la squadra di Valcareggi con l’Inghilterra che attacca per gran parte della gara, la difesa tuttavia tiene grazie anche alle parate di Zoff e nella ripresa su Tiro-cross di Chinaglia, Fabio Capello è il più veloce a depositare in rete l’uno a zero decisivo.