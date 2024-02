Ibrahimovic premiato dalla Federcalcio Svedese: data e TUTTI i dettagli dell’evento – FOTO

Ibrahimovic verrà premiato dalla Federcalcio Svedese il prossimo 8 giugno per il grande contributo dato alla propria Nazionale

Importante riconoscimento in arrivo per Zlatan Ibrahimovic. L’ex centravanti del Milan e attuale Senior Advisor di RedBird verrà premiato dalla Federcalcio Svedese per il grande contributo dato alla Nazionale nel corso della sua lunga carriera.

La premiazione avverrà il prossimo 8 giugno alla Friends Arena di Solna in occasione dell’amichevole della Svezia contro la Serbia. Con la maglia della Nazionale Ibra ha totalizzato 122 presenze segnando 62 gol.