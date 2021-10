Ibrahimovic: «Con Maldini grande rapporto, il suo atteggiamento mi piace»

Zlatan Ibrahimovic ha elogiato Paolo Maldini: il rapporto con il dirigente rossonero procede alla grandissima

Zlatan Ibrahimovic, durante la sua intervista a Milan TV nel giorno del 40° compleanno, ha parlato anche di Paolo Maldini. Le sue parole:

«Ho un bel rapporto con tutti, sono qua per aiutare e dare il più possibile. Ho una filosofia che voglio dare e se posso aiuto anche la dirigenza, aiuto in tutte le zone. Con Paolo ho un grande rapporto. Ora fa il dirigente e sta crescendo molto, ha fatto un grande lavoro. Non è uno che si nasconde, si fa vedere anche nelle relazioni con i giocatori. Parla con tutti e ogni giorno è agli allenamenti. Questo approccio è molto importante. Quando arrivano giocatori da tutto il mondo c’è la pressione di fare bene e portare risultati serve una figura come la sua. Anche Massara è bravo. Per Ivan mi dispiace, è molto disponibile. Quando si vince siamo ‘Uno’, quando si perde siamo ‘Uno’. Tutti hanno un ruolo importante».