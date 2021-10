Ibrahimovic dirigente del Milan? Lo svedese: «Non è ancora il momento»

Zlatan Ibrahimovic ha chiarito il suo pensiero riguardo alla possibilità di un futuro come dirigente del Milan

Zlatan Ibrahimovic, durante la lunghissima intervista a Milan Tv in occasione dei suoi 40 anni, ha parlato anche della possibilità di diventare dirigente del Milan in futuro:

«Prima devo giocare, poi pensiamo al secondo step. Ora voglio giocare il più possibile, non voglio lamentarmi un giorno di voler giocare ancora. Non mi sento di dire che sono arrivato a questo step, io mi sento ancora il più forte di tutti, posso portare risultati e soddisfare i tifosi. Lo step 2 dipenderà dalla disponibilità dal club. Ora il progetto è differente, ma io sono qua da un e mezzo e abbiamo creato una cosa importante e differente rispetto a come era abituato il Milan. E’ così, una grande sfida, ma è una bella sfida che può diventare una soddisfazione totale. Con metà stadio sembra pieno. Ora aspettiamo l’altra metà per farlo saltare di più».