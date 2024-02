Zirkzee: «De Ketelaere il giocatore che mi diverte di più in Serie A». Poi cita un rossonero: le parole dell’attaccante

Joshua Zirkzee è intervenuto ai microfoni di SportWeek. Di seguito le parole dell’attaccante del Bologna che piace moltissimo anche al Milan in vista della prossima stagione.

CHI GLI PIACE TRA I COLLEGHI – «Non guardo tantissimo calcio nel tempo libero, quindi ci devo pensare… De Ketelaere lo conosco bene, giocava al Bruges quando io ero all’Anderlecht. E’ il giocatore che mi diverte di più in Serie A, mi piace il suo stile. Leao anche, ovviamente. Lo conoscono tutti, cosa ti devo dire di lui?»

BOLOGNA – «Sì, a Bologna mi trovo molto bene. Vivo in un posto tranquillo dove le persone sono rispettose. Ogni tanto i bambini dei vicini vengono a bussarmi alla porta, che comunque fa ridere, ma a parte questo mi lasciano sereno, riesco a portar fuori il mio cane, un bracco di Weimar, senza essere disturbato. Mi è sempre piaciuto vivere in posti tranquilli, mi basta che ci sia un buon wi-fi per la mia Play. Bologna l’ho vista quasi tutta, comunque, anche se in centro devo camminare con il cappuccio per colpa dei miei capelli…è dura passare inosservato. I bolognesi sono comunque molto rispettosi»

TIFOSI – «Li adoro, sono il motivo per cui giochiamo. Le persone e la città di Bologna si meritano almeno il nostro 100%, che è quello che loro danno a noi ogni settimana. I bolognesi mi fanno sentire a casa»