Boniek: «Abbiamo già una Super League. Sul progetto…»

Zbigniew Boniek ha parlato a TMW Radio affrontando il tema Super League. Ecco il commento dell’attuale vicepresidente UEFA.

SUPER LEAGUE – «La Super League ce l’abbiamo già, è la Champions League. Non so, è una cosa preparata male, da dilettanti, ridicola. Pensate che a Londra, a Parigi o a Milano si presentano dodici presidenti di dodici squadre, con brand, con cose chiare e dicono: signori, abbiamo deciso, dal 2024 vogliamo creare la nostra Super League. Sarebbe già molto più interessante. Invece come hanno fatto loro, di notte, con un comunicato già venduto e preparato: è chiaro che non poteva andare avanti».