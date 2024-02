Zeroli Milan, l’agente Pimenta: «Non è più un ragazzino». Poi svela il suo futuro: tutte le sue dichiarazioni

Intervenuta ai microfoni di Cronache di Spogliatoio Rafaela Pimenta, agente di Kevin Zeroli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul giovane centrocampista del Milan.

PIMENTA – «Può esprimere il suo talento in una squadra che è vicino a casa sua, non ha dovuto staccarsi troppo dalla famiglia. Questo ti permettere di crescere nel modo più giusto. Ora non è più un ragazzino, è diventato un uomo da un giorno all’altro e ha potuto farlo con serenità. Per giocare in prima squadra devi essere un uomo. Kevin è pronto»