Zenga su Donnarumma: «Ecco cosa gli consiglio per il futuro»

Zenga ha sottolineato come Gianluigi Donnarumma possa diventare una bandiera del Milan e quindi il suo consiglio è di restare in rossonero

Walter Zenga, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha chiarito il suo pensiero sulla situazione di Gianluigi Donnarumma, ancora in trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno:

«Il consiglio che gli do è quello di fare quello che se si sente. Io mi sono permesso di dire che se un ragazzo di 22 anni gioca in una grande squadra come il Milan, dovrebbe restare. Per me Donnarumma è un portiere destinato a diventare la bandiera del Milan dei prossimi anni. Ha tutte le carte per restare in rossonero ma se dovesse andare via, avrà le sue motivazioni».