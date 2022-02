Zaniolo in tribuna per Roma Verona. La motivazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaniolo in tribuna per Roma Verona: Mourinho deve fare a meno anche del numero 22 per la sfida al Verona di Tudor

Nicolò Zaniolo non sarà a disposizione di Mourinho per la gara contro l’Hellas Verona di Tudor. Come riportato da Sky Sport, il classe 1999 ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite e anche durante la rifinitura aveva accusato fastidio.

Per precauzione Mourinho ha così deciso di lasciare fuori l’obiettivo di mercato della Juventus per il match contro i gialloblù per non rischiare ricadute.