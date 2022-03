Zaccheroni esalta il Milan «Condivisione totale, Pioli bravissimo»

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha esaltato il rendimento dei rossoneri e la bravura di Pioli nella gestione del gruppo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha parlato del rendimento del Milan:

«Questo Milan comanda da mesi, è stato ai vertici anche tutta la stagione scorsa, ed è un gruppo principalmente composto da giovani con un grande futuro davanti. E non posso più dire che sono una sorpresa, anzi. La similitudine però c’è: sono due squadre con un grandissimo spirito. Si vede che oggi come allora ci sono il clima e l’entusiasmo giusti. Da questo punto di vista sono unici, non c’è altrove la stessa condivisione totale. Pioli è stato bravissimo, ha inciso in queste settimane e incide anche nella singola partita con i cambi».