Youth League, Milan: cambia la sede della semifinale. La squadra di Abate non si dirigerà più verso Nyon per la semifinale

Il Milan Primavera è approdato in semifinale di Youth League dopo aver battuto l’Atletico Madrid di Fernando Torres. In semifinale la attende il Hajduk Spalat, ma non più a Nyon, come riporta il media croato Sportske.

La semifinale, infatti, si giocherà a Ginevra: il motivo è la capienza dello stadio, che non contiene l’alta richiesta di biglietti avvenuta finora. 2500 persone poteva contenere quello di Nyon, mentre quello di Ginevra arriva fino a 30mila tifosi, considerando che i tifosi dello Spalat sono circa 10mila.