Walker, l’ex Milan difende Santiago Gimenez: «Ha lavorato anche troppo duramente». E scomoda un clamoroso paragone

Walker, l’ex terzino del Milan ha difeso l’ex compagno di squadra Santiago Gimenez: il messicano attualmente è in grande difficoltà

Kyle Walker, ex difensore del Manchester City, in prestito al calciomercato Milan nella scorsa stagione e ora al Burnley, è intervenuto a Fox Sports per parlare del suo ex compagno Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato dal Feyenoord, è una delle «note negative» del Milan in questo inizio di stagione, non avendo ancora trovato la via del gol in campionato.

Nonostante le critiche, Walker ha parole di grande stima: «Prima di tutto parto dalla persona, una persona fantastica: molto gentile, si è integrato con tutti». Riguardo alle difficoltà in campo, Walker crede che Gimenez abbia lavorato «anche troppo duramente» al Milan: «le cose non gli sono venute naturali come con il Feyenoord».

L’ex Milan è certo del suo ritorno: «Stava in palestra, facendo lavoro extra al campo di allenamento. Se continua a fare quello che sta facendo e a lavorare sodo, sono sicuro che vedremo il Gimenez che era al Feyenoord. Non c’è dubbio».

Il paragone con Alvarez

L’analisi di Walker prosegue con un paragone importante: «Penso che sia molto simile a Julian Alvarez nel modo di giocare». Gimenez «non è un attaccante numero nove puro, ma ha le capacità tecniche per creare qualcosa di magico in qualsiasi momento» ed è «disposto a correre per la squadra».